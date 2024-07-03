Юный воскресенец Налимов вошел в состав Всероссийского сводного «Хора Первых»

Солисты хора — это сто талантливых ребят из различных регионов России. Высокая конкуренция делает звание солиста столь престижным. Коллектив на регулярной основе принимает участие в различных концертах. Хор часто появляется на известных площадках Москвы, в том числе и на Красной площади.

На территории Арт-кластера «Таврида» в Крыму в июле для хора проведут летний интенсив, в котором уже примет участие Кирилл Налимов. После череды репетиций под руководством профессиональной режиссерской-преподавательской группы творческий коллектив выступит на фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ».

Юный воскресенец уверен, что участие в «Хоре Первых» откроет перед ним множество возможностей для дальнейшего развития.