Юный воскресенец Налимов вошел в состав Всероссийского сводного «Хора Первых»

Общество
пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Воскресенск]

Юный воскресенец, активист лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова П.В. Кирилл Налимов вошел в состав Всероссийского сводного «Хора Первых».

Солисты хора — это сто талантливых ребят из различных регионов России. Высокая конкуренция делает звание солиста столь престижным. Коллектив на регулярной основе принимает участие в различных концертах. Хор часто появляется на известных площадках Москвы, в том числе и на Красной площади.

На территории Арт-кластера «Таврида» в Крыму в июле для хора проведут летний интенсив, в котором уже примет участие Кирилл Налимов. После череды репетиций под руководством профессиональной режиссерской-преподавательской группы творческий коллектив выступит на фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ».

Юный воскресенец уверен, что участие в «Хоре Первых» откроет перед ним множество возможностей для дальнейшего развития.

«Хор Первых откроет для меня новые возможности, позволит подняться на одну, а то и несколько жизненных ступеней, поможет в большей степени раскрыть свои вокальные данные, а также достичь высот в сфере искусства!» — рассказал Кирилл Налимов.

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