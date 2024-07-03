Юный воскресенец Налимов вошел в состав Всероссийского сводного «Хора Первых»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Воскресенск]
Юный воскресенец, активист лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова П.В. Кирилл Налимов вошел в состав Всероссийского сводного «Хора Первых».
Солисты хора — это сто талантливых ребят из различных регионов России. Высокая конкуренция делает звание солиста столь престижным. Коллектив на регулярной основе принимает участие в различных концертах. Хор часто появляется на известных площадках Москвы, в том числе и на Красной площади.
На территории Арт-кластера «Таврида» в Крыму в июле для хора проведут летний интенсив, в котором уже примет участие Кирилл Налимов. После череды репетиций под руководством профессиональной режиссерской-преподавательской группы творческий коллектив выступит на фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ».
Юный воскресенец уверен, что участие в «Хоре Первых» откроет перед ним множество возможностей для дальнейшего развития.
«Хор Первых откроет для меня новые возможности, позволит подняться на одну, а то и несколько жизненных ступеней, поможет в большей степени раскрыть свои вокальные данные, а также достичь высот в сфере искусства!» — рассказал Кирилл Налимов.