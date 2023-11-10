Юный житель Ивантеевки готовится к областным соревнованиям и мечтает стать олимпийским чемпионом по дзюдо

Под руководством тренера спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка» Владимира Новичкова юный житель Ивантеевки Кирилл Лебедович занимается дзюдо уже четыре года. Школьник учится в 5 классе, успешно выступает на различных турнирах и мечтает об Олимпийских играх.

Как рассказал сам спортсмен, на первое занятие его привела мама, чтобы он стал сильным и ловким. В настоящее время Кирилл готовится к Московским областным соревнованиям по дзюдо в своей возрастной группе.

«Я люблю участвовать в соревнованиях, занимаю первые места на многих из них. В дзюдо мне нравятся броски, борьба в стойке, вообще оно воспитывает тело и дух. Я хочу стать профессиональным спортсменом», — добавляет школьник.

Всего в копилке спортсмена уже более 70 медалей. В прошлом году он занял первое место на IX Мемориале мастера спорта СССР Алика Мамаева, оказался лучшим на открытом первенстве округа Пушкинский по дзюдо «Рождественский ковер — 2022» и на турнире ко Дню космонавтики среди юношей 2012–2013 годов рождения в Королёве. Недавно стал серебряным призером открытого первенство округа Химки по дзюдо.

«Я мечтаю стать олимпийским чемпионом. Кроме дзюдо, занимаюсь футболом и боевым самбо, а в свободное время люблю смотреть фильмы и гулять», — признается юный спортсмен.

Успехи и стремления мальчика отмечает и его тренер. По словам Владимира Новичкова, Кирилл пришел в клуб обычным ребенком, но при этом сразу тянулся к первому месту.

«Мы поехали на соревнования в Москву, там он впервые стал чемпионом. Эта победа послужила толчком к дальнейшему развитию — начались яркие успехи. Кирилл — трудолюбивый, упорный и позитивный человек, а главное очень думающий спортсмен, который не просто „лепит“ броски и удары куда попало, а анализирует свои действия, что большая редкость в таком юном возрасте», — отмечает тренер.

Наставник убежден, что у Кирилла большое будущее, так как школьник умеет добиваться своего, а близкие его поддерживают.