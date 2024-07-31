Юным талдомчанам торжественно вручили паспорта РФ

В понедельник, 29 июля, в зале заседаний администрации Талдомского городского округа в торжественной обстановке прошла церемония вручение паспортов юным гражданам, которые достигли 14-летнего возраста и получали первый официальный документ в жизни.

На мероприятие были приглашены родители юных талдомчан. От имени главы Талдомского округа Юрия Крупенина прозвучали поздравления. Администрация округа уверена, что юноши и девушки внесут вклад в развитие всей страны. Ребятам пожелали гордо нести звание гражданина РФ. Подростки получили поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева и памятный подарок от главы округа.

Получение первого паспорта в жизни — не только памятный день, но и символичный. Теперь молодые граждане РФ наделены еще большими правами и обязанностями. Депутаты фракции «Единая Россия» напомнили об этом участникам мероприятия, призвав их всегда сохранять честь и достоинство.

Желающим принять участие в подобной церемонии вручения первых паспортов, необходимо проинформировать об этом сотрудника МФЦ во время подачи документов.