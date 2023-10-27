Юным жителям Каширы рассказали о пользе световозвращающих элементов

Госавтоинспекторы рассказали мальчикам и девочкам о том, как важно быть внимательным на дороге, как надо правильно переходить проезжую часть и почему ни в коем случае не стоит играть рядом с трассой и уже тем более на самом дорожном полотне. Кроме того, ребятам рассказали, что в темное время суток или в плохую погоду они будут лучше заметны водителям на дороге если станут носить на портфелях или одежде световозвращающие элементы. А чтобы не откладывать безопасность в «долгий ящик» автоинспекторы вручили детям такие элементы и подсказали, как лучше из разместить их на куртках или сумках.

Ребята же в свою очередь пообещали, что всегда будут пользоваться световозвращателями, чтобы дорога для них была более безопасной.