Юным жителям Ленинского округа вручили первые паспорта
Фото: [пресс-служба администрации г.о Ленинский]
Шесть юных жителей Ленинского городского округа получили первые в их жизни паспорта. Об этом сообщили в социальных сетях администрации муниципалитета.
Документ в ходе торжественного мероприятия вручил гражданам временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Станислав Каторов.
«К своим 14 годам вы уже многое успели сделать. Некоторые из вас своими успехами в учебе, спорте и творчестве поднимают статус своих школ и общественных организаций. <…> Я хочу пожелать вам удачи, потому что, добиваясь личного успеха, в будущем вы сможете внести серьезный вклад в развитие нашей страны», — отметил Каторов.
В общей сложности с начала 2023 года первые паспорта в округе получили около 100 подростков.