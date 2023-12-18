Юным жителям Ленинского округа вручили первые паспорта

«К своим 14 годам вы уже многое успели сделать. Некоторые из вас своими успехами в учебе, спорте и творчестве поднимают статус своих школ и общественных организаций. <…> Я хочу пожелать вам удачи, потому что, добиваясь личного успеха, в будущем вы сможете внести серьезный вклад в развитие нашей страны», — отметил Каторов.