Юным жителям Талдомского городского округа в торжественной обстановке впервые вручили паспорта
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Талдом]
В Талдомском городском округе торжественно провели церемонию вручения первых паспортов юным жителям, достигшим четырнадцатилетнего возраста.
Мероприятие состоялось 24 апреля. Девять граждан РФ впервые получили документы, удостоверяющие их личности. Глава Талдомского округа Юрий Крупенин совместно с депутатами фракции «Единая Россия» поздравил присутствующих со столь важным событием в их жизни. Глава пожелал ребятам достигать самых высоких высот в учебной деятельности. Юрий Крупенин выразил уверенность, что юные талдомчане внесут существенный вклад в развитие России и станут почетными гражданами.
Глава Талдомского округа передал участникам церемонии поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева. От самого главы округа девушки и юноши получили памятные подарки.
За 2023 год более 130 юных жителей округа получили паспорта в торжественной обстановке. Такая услуга доступна каждому жителю. Для этого необходимо во время подачи документов сообщить о своем желании участвовать в торжественной церемонии. Сделать это можно в МФЦ.