Юным жителям Талдомского городского округа в торжественной обстановке впервые вручили паспорта

Мероприятие состоялось 24 апреля. Девять граждан РФ впервые получили документы, удостоверяющие их личности. Глава Талдомского округа Юрий Крупенин совместно с депутатами фракции «Единая Россия» поздравил присутствующих со столь важным событием в их жизни. Глава пожелал ребятам достигать самых высоких высот в учебной деятельности. Юрий Крупенин выразил уверенность, что юные талдомчане внесут существенный вклад в развитие России и станут почетными гражданами.

Глава Талдомского округа передал участникам церемонии поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева. От самого главы округа девушки и юноши получили памятные подарки.

За 2023 год более 130 юных жителей округа получили паспорта в торжественной обстановке. Такая услуга доступна каждому жителю. Для этого необходимо во время подачи документов сообщить о своем желании участвовать в торжественной церемонии. Сделать это можно в МФЦ.