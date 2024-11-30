Юным жителям Талдомского округа вручили первые паспорта

Торжественная церемония вручения паспортов гражданина РФ состоялась в стенах администрации Талдомского городского округа. Это событие поспособствовало воспитанию чувства патриотизма и гражданской ответственности у молодых людей.

Получение первого паспорта – это важное событие в жизни каждого молодого человека, символизирующее его вступление в полноценную взрослую жизнь и принятие на себя прав и обязанностей гражданина Российской Федерации.

Четырнадцать юных талдомчан с волнением и гордостью получили свои первые паспорта. Их поздравили, пожелав успехов в учебе и ярких достижений во взрослой жизни. Теперь на их плечах лежит серьезная ответственность перед обществом и государством. Впереди ребят ждут новые возможности!

Мероприятие прошло при участии почетных гостей: главы муниципалитета Юрия Крупенина, председателя Совета депутатов Михаила Аникеева, а также депутатов фракции «Единая Россия».

К слову, в церемонии вручения паспортов может принять участие любой желающий! Для этого необходимо сообщить о своем желании при подаче заявления в МФЦ. Это событие запомнится надолго, оставив после себя приятные эмоции и незабываемые впечатления.