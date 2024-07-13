Юра Шатунов вдрызг рассорил украинок на одесском пляже

На одном из пляжей Одессы в субботу, 13 июля, вспыхнул языковой скандал. Виной тому стала звучащая композиция группы Ласковый май, что поставила одна из отдыхающих, пишет издание «Страна.ua».

Исполнение песен Юры Шатунова, звучащих на русском языке явно не входило в планы одной свидомой украинки. Женщина возмутилась и потребовала от соседки по лежаку выключить музыку «страны-агрессора.

На удивление, не тут-то было и просьба свидомой встретила бурную реакцию как у поставившей Шатунова отдыхающей, так и у остальных людей на плляже.

Возмущенную украинку обозвали рагулей, посоветовали убираться откуда пришла и на досуге «почитать Конституцию Украины, что не запрещает прослушивание русской музыки в общественных пространствах».