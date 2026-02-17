Юридическая ловушка: почему «Автодор» требует деньги за поездки, по которым истек срок давности

Автовладельцы по всей стране стали получать через «Госуслуги» уведомления о необходимости оплатить проезд по платным трассам «Автодора», совершенный три-четыре года назад. В соцсетях появились десятки сообщений от водителей, которым пришли требования погасить задолженность за поездки по ЦКАД и другим магистралям, датированные еще 2021–2022 годами. Один из пользователей рассказал, что перегонял «буханку» в другой регион в 2021 году и только сейчас получил счет.

Как выяснил «Коммерсантъ», массовая рассылка связана с тем, что госкомпания в ноябре 2025 года выгрузила на портал госуслуг информацию обо всех задолженностях, сформированных до 1 сентября 2024 года (именно с этой даты началось информирование через портал). В «Автодоре» пояснили, что это сделано для повышения охвата и напоминания о старых долгах, о которых пользователи могли забыть или не знать.

Еще в конце 2025 года глава «Автодора» Вячеслав Петушенко анонсировал, что компания «догоняет» автовладельцев, которые проехали без оплаты в 2020–2021 годах, и не намерена их «отпускать».

Юридический парадокс: долг есть, а взыскать нельзя

Водители в соцсетях возмутились, посчитав, что требования нарушают закон, поскольку трехлетний срок исковой давности давно истек. Однако в «Автодоре» с этим не согласны: там заявили, что требование об оплате фактически оказанных услуг сохраняет юридическую силу бессрочно. Истечение срока исковой давности само по себе не аннулирует долг и не прекращает обязательство — оно лишь дает должнику право заявить о пропуске срока в суде, и тогда суд откажет во взыскании. Списание задолженности в досудебном порядке по истечении срока давности законодательством не предусмотрено.

При въезде на платную дорогу водитель принимает публичную оферту и обязан оплатить проезд. В системе «Свободный поток» счет выставляется по номеру автомобиля, и оплатить его нужно в течение пяти дней. Если этого не происходит, Ространснадзор выписывает штраф (от 1,5 до 5 тысяч рублей), который при оплате в 20-дневный срок аннулируется.

Мнения юристов разделились

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов пояснил, что с академической точки зрения такой долг продолжает существовать как «натуральное обязательство», но лишен механизма принудительного взыскания через суд. В экономическом смысле он утрачивает значение, однако оператор вправе апеллировать к добросовестности должников и рассчитывать на добровольную оплату.

Управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев добавил, что позиция «Автодора» законодательно корректна: в суде взыскать такой долг получится только в том случае, если ответчик не заявит об истечении срока исковой давности.

В госкомпании утверждают, что уведомления работают эффективно. В качестве примера привели случай с водителем, не оплатившим проезд в 2021 году: после того как долг с фотоматериалами «высветился» в личном кабинете на «Госуслугах» в начале 2026 года, пользователь его погасил. Ранее информирование по телефону и электронной почте результата не дало.

Помимо «Госуслуг», «Автодор» использует СМС, электронные письма и выгрузку данных в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), откуда информация попадает в банковские приложения.

Напомним, что штраф за неоплату проезда де-юре начал действовать с 10 января 2021 года, однако первые несколько месяцев Ространснадзор не мог наказывать нарушителей в ожидании поправок к положению о своих полномочиях. Таким образом, многие поездки 2021 года остались без штрафов и уведомлений — и теперь о них напомнили.

По данным «Автодора», доля проездов без оплаты на дорогах с системой «Свободный поток» ежегодно снижается и сегодня составляет 3,7 процента.