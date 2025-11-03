Юридическая ловушка: развод сына привел пенсионера к потере дорогой недвижимости

Житель Ярославской области лишился земельных участков в Московской области общей стоимостью 13 млн рублей из-за юридической неосторожности во внутрисемейных отношениях. Об этом пишет MK.Ru со ссылкой на BAZA.

История началась в 2017 году, когда пенсионер оформил доверенность на продажу двух участков на своего сына и невестку. После нескольких лет отсутствия контроля над собственностью мужчина обнаружил, что оба участка были проданы еще в 2018 году его бывшей невесткой уже после развода с сыном.

По словам женщины, все денежные средства от сделки были полностью переданы бывшему свекру, однако пенсионер категорически отрицает получение каких-либо выплат. Косвенным подтверждением его позиции служит факт приобретения его бывшей невесткой трех квартир в последние годы, что, по мнению пострадавшей стороны, не соответствовало ее обычным финансовым возможностям.

Семья уже обратилась с заявлением в правоохранительные органы, однако на текущий момент в действиях женщины не усмотрен состав преступления.

