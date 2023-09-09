Юрий Антонов проголосовал в Одинцово

Знаменитый музыкант, Народный артист РФ Юрий Антонов принял участие в голосовании. Утром в субботу он приехал на избирательный участок, организованный в школе «Дружба» в Одинцово.

«Всем привет. Прибыл, как и обещал, на голосование. Проголосовал, как надо, правильно проголосовал», - сказал Антонов.

Он также пожелал тому, кто одержит победу на выборах, успехов в работе по развитию Подмосковья и поднятию уровня жизни в регионе.

Появление в зале музыканта вызвало очень теплую реакцию у всех, кто находился на участке.