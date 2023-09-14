Юрий Чернов рассказал о размере своей пенсии и жилищных условиях

Как пишет издание «Утро.ру» , актера, которому исполнилось уже 74 года, многие запомнили по роли папы Сыроежкина из «Приключений Электроника».

Юрий Николаевич Чернов, российский актер театра и кино, решил развенчать миф о своем богатстве. По его словам, он получает небольшую пенсию каждый месяц, размер которой едва превышает 20 тысяч рублей.

Однако, мэр Москвы позаботился о том, чтобы прописанные в столице России пенсионеры, являющиеся народными и заслуженными артистами, получали доплату. Такую же имеет и Чернов – в размере 36 тыс. рублей. К слову, финансово помогает и зарплата, которую актер получает в Театре на Трубной, где он служит аж с 2004 года.

Если говорить о жилищных условиях, то у актера есть своя небольшая дача в Солнцево, а также квартира, расположенная в центральной части Москвы.