Юрий Крупенин лично контролирует благоустройство дворов в Талдомском округе

На территории Московской области, в том числе и Талдомского городского округа не первый год реализуется масштабная программа по благоустройству дворов.

Так, в Талдомском округе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и по программе «Формирование современной комфортной городской среды» во дворах обустраивают парковочные места, укладывают асфальт, устанавливают урны и скамейки. Кроме того, в этом году по губернаторской программе установят новую детскую площадку в Запрудне и еще семь заменят в разных уголках муниципалитета. Как идут запланированные работы на днях по поручению главы Талдомского городского округа Юрия Крупенина, проверил его заместитель Валерий Голубев.

Эксперты проинспектировали территории у д. 7 на улице Шишунова, у д. 40 на улице Победы, д. 23, 28 в микрорайоне «Юбилейный» г. Талдом. Они оценили объемы и качество работ, а также поручили подрядчикам устранить выявленные недостатки.