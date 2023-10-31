Юрий Крупенин поздравил жителей Талдома с Днем тренера
Фото: [пресс-служба администрации г.о Талдом]
30 октября в России отмечается День тренера. В честь праздника глава городского округа Талдом Юрий Крупенин поздравил тренеров, преподавателей физической культуры и ветеранов спорта с профессиональным праздником.
«Тренерская деятельность — прекрасный пример профессионализма и высокой самоотдачи. День тренера — праздник людей, которые владеют способностью обучить, найти персональный подход, суметь поддержать в трудные минуты, где-то помочь побороть лень, усталость, перейти барьер, который стоит на пути достижения спортивных побед. Мы гордимся профессиональными победами наших спортсменов, прославляющих Талдомский округ на всех уровнях спортивных соревнований, и понимаем, что за каждым новым достижением, за каждым рекордом стоят маленькие ежедневные победы и неустанная работа тренеров», — отметил Крупенин.
Глава округа также пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, нескончаемой жизненной энергии и оптимизма, настойчивости в достижении спортивных целей и благополучия.
«Дорогие друзья! Продолжайте раскрывать спортивные таланты наших детей, воспитывайте в них целеустремленность, растите победителей!», — подытожил Юрий Крупенин.