Юрий Крупенин поздравил жителей Талдома с Днем тренера

«Тренерская деятельность — прекрасный пример профессионализма и высокой самоотдачи. День тренера — праздник людей, которые владеют способностью обучить, найти персональный подход, суметь поддержать в трудные минуты, где-то помочь побороть лень, усталость, перейти барьер, который стоит на пути достижения спортивных побед. Мы гордимся профессиональными победами наших спортсменов, прославляющих Талдомский округ на всех уровнях спортивных соревнований, и понимаем, что за каждым новым достижением, за каждым рекордом стоят маленькие ежедневные победы и неустанная работа тренеров», — отметил Крупенин.