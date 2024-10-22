Уникальный жилой квартал, направленный на сохранение экосистемы города, возведут в Раменском

Уникальный жилой квартал, который направлен на сохранение экосистемы города, построят в Раменском. Реализация проекта преобразит депрессивный и окруженный промзоной район в процветающий и комфортный для жизни зеленый уголок, заявил начальник управления градостроительной деятельности и рекламы муниципалитета Юрий Лотарев в интервью РИАМО .

Объект возведут на месте так называемого «Булонского леса». По словам Лотарева, локация только называется лесом — на деле же это просто неухоженный участок с растительностью, которая находится в неудовлетворительном состоянии. Назвать территорию лесом нельзя и с юридической точки зрения — соответствующего статуса у нее нет.

«Вообще с 2005 года эта площадка отведена под строительство многоэтажек. Тогда проект реализовать не удалось. К счастью, иначе стояли бы сейчас там дома по 20 этажей», - отметил Лотарев.

По его словам, данный участок — это реликтовый берег исчезнувшего озера, и реликтовая сосна растет повсеместно. С учетом того, что земля по документам фактически бесхозная, за деревьями никто не ухаживает. Помимо этого, территория окружена промзоной и СНТ и никак не интегрирована в город.

«Как раз строительство уникального по своей архитектуре и назначению жилого комплекса поможет сделать из депрессивного района города процветающий и комфортный», - сказал Лотарев.

Фото: [ проектное решение ]

Он подчеркнул, что в ходе строительства квартала вырубать все деревья никто не намерен: проект экологический и направлен именно на оздоровление и улучшение экологической обстановки. В его рамках устранят только больные деревья, сохранив здоровые и высадив новые.

«Здесь будет много новой, живой и здоровой растительности», - рассказал Лотарев.

Что касается юридической стороны вопроса, все необходимые экспертизы и проверки уже пройдены. Проект получил положительные выводы от всех государственных учреждений. Одобрили его и экологи.

«Поэтому строительству ничего не мешает. Напротив, это реальный шанс создать комфортное для жизни и отдыха пространство. Раменское буквально окружено природными заказниками, есть здесь и большой парк, и вообще много зеленых зон, комфортных и безопасных. Поэтому нет смысла оставлять этот забытый участок с дурной славой в таком состоянии, его можно и нужно облагородить», - заявил Лотарев.

В новый квартал переселят жителей из аварийных домов. Это 53 семьи, которые получат площади больше, чем те, в которых проживают сейчас. Как рассказали в G3 Group, для расселения аварийных домов на территории построят 2,5 тысячи квадратных метров жилья. Для переселенцев предусмотрены современные квартиры с высоким уровнем комфорта, которые соответствуют стандартам бизнес-класса. Помимо этого, на территории возведут все необходимые социальные объекты — квартал будет очень удобным для жизни обычных людей.

Фото: [ проектное решение ]

В основе проекта квартала — экологичность. Здесь будут построены четырехэтажные дома с лифтами и каминами на последних этажах. Обязательно проведут озеленение: высадят деревья, клумбы и кустарники.

«Все это будет украшать район. Проектом предусмотрены детские площадки, детский сад, велодорожки, дорожное сообщение, пространства для прогулок и отдыха. Этот экоквартал из забытого гетто станет настоящим украшением Раменского», - подчеркнул Лотарев.

Квартал станет настоящим городом будущего: проектом предусмотрен кардинально новый подход к строительству жилья для людей — комфортного и близкого к природе.

«Поэтому и расположение домов, и малая этажность, и инфраструктура, и внешний облик, и материалы — все учитывает концепцию экологичности во всем, все подчеркивает гармонию с природой», - заявил Лотарев.

О комплексном подходе к созданию комфортной и экологичной среды рассказали и в G3 Group.

«Это не просто жилой комплекс, а место, где забота о природе и жителях стоит на первом месте. Проект призван не только изменить облик территории, но и создать атмосферу добрососедства и социальной благополучности в новом районе», - пояснили в компании.

Таким образом, на месте неблагополучной территории будет создан современный малоэтажный ЖК с продуманной инфраструктурой: магазинами, аптеками, спортивными и игровыми площадками, зонами для отдыха. Объекты инфраструктуры будут реализованы в экологичной серии материалов и выполнены в эко-тематике. Здесь обустроят систему велодорожек, интегрированных в городскую сеть, и установят зарядки для электромобилей и электросамокатов. Все это будет способствовать развитию в районе экологичного транспорта.

Фото: [ проектное решение ]

«Особое внимание уделено сохранению природы: здоровые деревья остаются частью дворов и общественных пространств. Во дворах, помимо сохранения существующего озеленения, высаживаются клумбы, цветники и кустарники. Ограждения высажены кустарниками в виде живых изгородей», - добавил застройщик.

В компании подчеркнули, что проект нового ЖК не только решит жилищные проблемы переселенцев, но также создаст уникальное пространство для всех жителей. Вместо заброшенного и неблагополучного «Булонского леса», который на протяжении длительного времени был источником беспокойства для местных жителей, появится благоустроенная зеленая зона.