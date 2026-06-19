Юрий Лоза признался, что использует ИИ для создания музыки

Певец и композитор Юрий Лоза, известный по хиту «Плот», в интервью Общественной службе новостей рассказал , что начал использовать искусственный интеллект в работе над новыми треками.

Артист признался, что ему нравятся композиции коллег, созданные с помощью нейросетей, и он тоже решил освоить эту технологию.