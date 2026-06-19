Юрий Лоза признался, что использует ИИ для создания музыки
Лоза признался, что использует ИИ для треков, но жалуется на недостаток души
Певец и композитор Юрий Лоза, известный по хиту «Плот», в интервью Общественной службе новостей рассказал, что начал использовать искусственный интеллект в работе над новыми треками.
Артист признался, что ему нравятся композиции коллег, созданные с помощью нейросетей, и он тоже решил освоить эту технологию.
«Получается хорошо, но все равно нет в этой штуке души. Душу приходится вкладывать самому», — заявил Лоза.