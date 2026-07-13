Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился своими ожиданиями от решающих матчей чемпионата мира по футболу, проходящего в США, Мексике и Канаде. Эксперт проанализировал текущую форму полуфиналистов и выделил фаворитов в борьбе за выход в финал. Его слова приводит РИА Новости .

О матче Франция — Испания

Семин отметил прогресс испанской сборной, которая демонстрирует игру «по восходящей». Однако, по мнению тренера, по подбору индивидуальных исполнителей испанцы все еще несколько уступают действующим вице-чемпионам мира — французам. Матч между этими сборными состоится 14 июля в 22:00 по московскому времени.

Прогноз на встречу Англия — Аргентина

Второй полуфинал, в котором 15 июля встретятся сборные Англии и Аргентины, вызывает у специалиста больше однозначности. Семин подчеркнул, что английская команда испытала серьезные трудности в четвертьфинале, а на их игру повлияли изнурительный график и частые переезды между городами. В этой паре тренер отдает предпочтение аргентинцам, которые на данный момент выглядят стабильнее.

Новый формат турнира

Чемпионат мира 2026 года стал историческим событием, впервые собравшим 48 национальных команд. Увеличение числа участников привело к расширению географии турнира и увеличению общего количества матчей до 104. Тем не менее, ФИФА не останавливается на достигнутом: глава организации Джанни Инфантино уже сообщил о возможном расширении состава участников до 64 сборных в будущем.