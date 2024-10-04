Юрий Стоянов объяснил, почему осуждает запуски фейерверков
Фото: [unsplash.com]
Знаменитый актер Юрий Стоянов объяснил, почему его накрывает возмущение, когда кто-то запускает салюты во время праздников. Слова артиста приводит РИА «Новости».
«Когда я слышу фейерверк и салют у себя в Подмосковье — у меня это вызывает возмущение. Салют можно перепутать с другим звуком, это все равно взрыв, люди начинают волноваться», - рассказал актер.
Он отметил, что жители страны должны чувствовать ответственность и понимать, в какое время они живут. Артист подчеркнул, что всегда испытывать тревогу нельзя — важно отдыхать и восстанавливаться, но следует выбирать для этого подходящие способы.