Юрий Стоянов опроверг слухи о своей госпитализации

Как пишет RT , побеседовав с актером, он рассказал о том, что проходит плановый осмотр и приехал просто для сдачи анализов.

Актер оказался в недоумении, когда услышал новости о госпитализации. «Я попал в больницу?», – явно удивился он, узнав об этих слухах. По словам Юрия Стоянова, он приехал для того, чтобы просто сдать анализы. К слову, делает он это каждый год в сентябре, и 2023 не стал исключением.

Все, что требуется, так это сдать общий анализ крови и проверить давление. Он уточнил, что для этого придется пробежаться на тренажере под нагрузкой. Ну а уже через каких-то сорок минут актер сможет сесть за руль своей машины и уехать.

Напомним, что нескольким ранее в интернете опубликовали ложную информацию о госпитализации Стоянова из-за жалоб на боли в голове.