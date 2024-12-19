Юрия Лозу не убедил доказывающий вращение Земли вокруг Солнца эксперимент

Один из наиболее убеждённых сторонников теории о плоской Земле, Джеран Кампанелла, решил отправиться в Антарктиду в рамках специального тура под названием «Последний эксперимент». Эти поездки организует американский пастор Уилл Даффи, старающийся переубедить тех, кто всё ещё верит в теорию о плоской Земле.

Кампанелла действительно испытал сомнения: благодаря полярному дню он увидел то, что большинству проживающих на планете людей и так известно — что Земля вращается вокруг Солнца. Светило не заходило за горизонт в течение суток.

Сетевое издание «Сапа» побеседовало с известным российским сторонником теории плоской Земли, певцом и музыкантом Юрием Лозой. Он выразил мнение, что этот эксперимент не смог его переубедить.

«Не переубедили. Их [участников экспедиции] пустили на маленький кусочек Антарктиды, на который пускают всех, наиболее близкий к материку. Есть такое место, куда всех возят как на экскурсию… Никто не видел эту Землю. Никто и представления не имеет, как она выглядит целиком. Это просто невозможно. Поэтому они говорят, что она круглая, потому что им так сказали, они так посчитали», — сказал Лоза.

Артист считает, что даже плоские предметы могут быть круглыми. В качестве иллюстрации он упомянул сковороду.

Ранее Юрий Лоза резко высказался против квадроберов, заявив, что те посягнули на заветы Господа.