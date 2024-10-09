«Живи, как собака, в будке»: Юрий Лоза резко высказался против квадроберов — посягнули на заветы Господа

Певец, автор хита «Плот» Юрий Лоза высказался в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» о набирающем популярность движении квадроберство. Артист отметил, что назад к обезьянам возвращаться не стоит.

Лоза считает движение квадроберов неправильным. По его словам, опасно, когда кто-то вообще занимается «ересью, чепухой». Певец отметил, что нужно попытаться объяснить людям, что человек — это не животное.

«Я считаю, что назад к обезьянам не стоит возвращаться. Надо объяснить им, что человек — самое совершенное творение Господа, и шагать в обратную сторону, наверное, не стоит», — заявил Лоза.

Он также порекомендовал родителям, дети которых возомнили себя собаками и кошками, вести себя соответствующе со своими чадами.

«Ребенку можно сказать: «Хочешь, чтобы к тебе относились, как к твоей собаке, значит, будешь есть в углу, будешь есть собачий корм. Все будут есть нормальную еду, а ты, если хочешь быть собакой, живи, как собака, в будке». Так надо говорить, надо объяснять людям, что это неправильно», — заключил артист.

Ранее корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» выяснил, готовы ли московские кафе открыть специальные заведения для квадроберов.