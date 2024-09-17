Юрист Бенхин связал задержание звездного адвоката Пашаева с делом Блиновской

Адвокат Александр Бенхин в беседе с сайтом aif.ru назвал задержание Эльмана Пашаева «логичным и ожидаемым». Произошедшее он связал с семьей Блиновских и их разбирательствами.

По словам Бенхина, попавший в скандал Пашаев даже без лицензии адвоката был «решалой». Помимо того, что он был адвокатом актера Михаила Ефремова, он также последнее время светился в новостях о Блиновской. Говорили, что супруг королевы марафонов служит на СВО вместе с Пашаевым. Эта громкая история звучала подозрительно, а позже появилась теория.

«Якобы Эльман многим предлагал уйти от уголовной ответственности, прикрываясь СВО. И это логичный конец. То есть несколько дней назад был задержан Блиновский и потом, видимо, и Эльман Пашаев», — сказал адвокат Бенхин.

Напомним, что Эльмана Пашаева задержали 17 сентября в Москве. Он стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что Блиновские заплатили. Теперь адвокату грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что адвокат Добровинский отказался от комментариев по задержанию Пашаева.