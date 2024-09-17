Адвокат Добровинский отказался от комментариев по задержанию Пашаева

Адвокат Александр Добровинский отказался комментировать задержание бывшего коллеги Эльмана Пашаева, с которым они встречались на суде по делу актера Михаила Ефремова. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По его словам, данный человек не представляет для него никакого интереса, поскольку они живут в разных мирах.

Напомним, что ранее оба адвоката принимали участие в разбирательствах по делу актера Михаила Ефремова, совершившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве. На суде Добровинский представлял интересы потерпевших, Пашаев — обвиняемого артиста.

Ранее сообщалось, что Блиновский признан потерпевшим в уголовном деле против Пашаева.