Юрист Бударагин рассказал, когда в декрет могут уйти оба родителя и получать два пособия по уходу за ребенком

Российское законодательство допускает уход в декретный отпуск, с обязательным правом получать сразу два пособия на детей, обоих родителей. Об этом в беседе с URA.RU сообщил глава группы юридической помощи «ОНЛАЙН» Александр Бударагин.

В то же время, по словам эксперта, этим правом маму и папу наделяет исключительно наличие двух и более детей в возрасте до трех лет. С одним ребенком в семье такое не допустимо.

«Оба родителя вправе одновременно находиться в отпуске по уходу за ребенком и получать пособия. Действующее законодательство не содержит норм, запрещающих это. Соответственно, оба родителя могут одновременно оформить эти отпуска. Наравне с матерью отпуск может быть оформлен отцу или другому родственнику, который фактически ухаживает за ребенком», — сказал собеседник агентства.

Если же ребенок в семье один, то тут все довольно сухо и буднично: декретный отпуск положен лишь одному родителю и с правом рассчитывать также только на одно пособие от государства. Правда, с первым есть некоторые нюансы, объяснил Бударагин.