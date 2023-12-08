Юрист Буянова объяснила права самозанятых

Человек, оформленный самозанятым или индивидуальным предпринимателем, однако работающий в найме и выполняющий должностные обязанности по гражданско-правовому договору, имеет право обратиться в суд для признания его договора трудовым. По словам юриста Марины Буяновой, в случае принятия судом решения в пользу сотрудника самозанятому положена компенсация по больничным, отпускным, премиальным выплатам и прочему. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что в таком случае работодатель обязан вписать в трудовую книжку сотрудника соответствующие данные и заплатить взносы в Социальный фонд.

По мнению юриста, практика трудоустройства по гражданско-правовому договору является весьма популярным явлением. Поэтому при нарушениях сотрудник вправе обратиться в суд, который практически всегда встает на сторону сотрудника.