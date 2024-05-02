Юрист Елисеева напомнила гражданам РФ о положенных ежегодных выплатах к 9 Мая

По словам юриста Анастасии Елисеевой, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны указом президента РФ установлена ежегодная федеральная денежная выплата в размере десяти тысяч рублей. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что для получения этой выплаты нужно наличие гражданства РФ, регулярное проживание на территории нашей страны, а также стран Прибалтики и наличие подтвержденного льготного статуса, свидетельствующего об участии в событиях войны.

По мнению юриста, также региональным законодательством могут быть предусмотрены и другие единовременные выплаты к 9 Мая. Так. В столице они назначаются и выплачиваются в виде целевой матпомощи пенсионерам, получающим пенсию или пожизненное денежное содержание. Размер данного пособия составляет 10-25 тыс. рублей.

Она отметила, что существует подобное постановление и в Подмосковье. Размер единовременной выплаты к Дню Победы зависит от категории граждан и составляет от 15 тыс. до 25 тыс. рублей.