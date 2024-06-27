Юрист Федоров считает, что увеличение пошлины на разводы не сократит их число

По словам президента Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгия Федорова, число разводов в нашей стране увеличилось более чем наполовину, и простых мер для преодоления данной проблемы не существует. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что даже если предложение Минфина России об увеличении пошлины за развод с 650 рублей до пяти тысяч рублей будет одобрено и вступит в силу, это не окажет влияния на улучшение семейных отношений.

По мнению эксперта, для решения данной проблемы следует тщательно изучить ее причины, понять, почему распадаются семьи, и найти комплексный подход к решению.

Он уточнил, что пары принимают решение о разводе по разным причинам: от неготовности к семейной жизни до бытовых конфликтов. Однако в Советском Союзе почти не было разводов, поскольку разводились с трудом, через суд, и это сразу создавало большие риски для их социального лифта.