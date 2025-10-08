Юрист Голощапов раскрыл, с кого из россиян начнут взыскивать долги без суда с 1 ноября

С 1 ноября начнется процесс взыскания долгов без судебного разбирательства по решению налогового органа. Генеральный директор ЕЮС, Андрей Голощапов, поделился этой информацией с агентством "Прайм".

Согласно его утверждению, новая система будет затрагивать, главным образом, задолженности, указанные в налоговой декларации.

«Это 3-НДФЛ, транспортный, имущественный налоги, а также долги по нотариальным сделкам: кредиты, займы или расписки, которые изначально были заверены у нотариуса», — пояснил Голощапов.

Ранее для взыскания таких долгов кредитору приходилось обращаться в суд, однако теперь процедура значительно упрощается. Теперь достаточно уведомления, которое налоговый орган направляет должнику. Если должник не погасит задолженность, налоговая служба в течение шести месяцев примет решение о ее взыскании через судебных приставов.

Гражданин будет проинформирован об этом через личный кабинет на сайте ФНС и портале Госуслуг, а также посредством заказного письма. В случае несогласия с взысканием он имеет право его оспорить, резюмировал Голощапов.