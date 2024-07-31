Юрист Гордон: обращение Владислава Бакальчука к серьезным людям является актом отчаяния

По словам юриста Екатерины Гордон, муж владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав создает фикцию рейдерского захвата и просит помощи только из-за того, что осознает собственное положение в семейном бизнесе и не планирует остаться в проигрыше. Об этом сообщает Life.ru .

Она уточнила, что после разговора Владислава Бакальчука с главой Чечни Рамзаном Кадыровым ей пришлось уточнить ситуацию, и добавила, что впутывать в семейные разбирательства посторонних влиятельных людей не принято.

По мнению юриста, это своего рода акт отчаяния и отсутствия реальной юридической платформы, потому что Владиславу достаточно трудно получить больше, чем 1%, который официально ему и принадлежит, из-за чего развод и раздел имущества он старается облечь в рейдерский захват.

Ранее Татьяна Бакальчук сообщила, слияние с Russ на самом деле планируется, тем не менее никто не заметит глобальных изменений в работе маркетплейса.

Она также откровенно рассказала о проблемах в браке.