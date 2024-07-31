Основатель Wildberries Бакальчук откровенно рассказала о проблемах в браке

Одна из самых успешных бизнесвумен в России Татьяна Бакальчук дала интервью KP.RU и рассказала, что брак с Владиславом Бакальчуком давно дал трещину. Она впервые пояснила причины развода и рассказала о «рейдерских захватах».

Маркетплейс Wildberries объединяется с крупнейшим в стране оператором наружной рекламы Russ. Последняя планирует расширение не только по РФ, но и в странах СНГ, Азии и в Африке. Союз может привести к впечатляющим результатам, однако именно этим слиянием оказался недоволен Владислав Бакальчук. Сама Татьяна утверждает, что пользователи и партнеры никаких изменений не заметят.

По словам Бакальчук, муж знал о сделке с самого начала, как и вся команда компании. Как полагается, были учтены все риски и нюансы, но в какой-то момент Владислав отступился от идеи слияния. Однако это не является главной причиной развода. Как и в случае с Russ, такие решения не принимаются за один день.

«Причина развода гораздо глубже, она лежит в плоскости наших личных отношений, и крах нашего брака начался задолго до идеи объединения с Russ. Первая серьезная трещина была еще в ноябре прошлого года. Но это, безусловно, стало последней каплей. <...> Я общаюсь со своими детьми ежедневно. И мне очень больно, что они оказались в центре ситуации, а Владислав с их помощью пытается как-то повлиять на нее», — отметила Бакальчук в интервью.

О разделе имущества бизнесвумен говорить не стала. Она отметила, что не ставит мужу запрет на свидания с детьми: их у пары пятеро. Двум всего три года.

Напомним, что недавно Татьяна Бакальчук подала на развод. Юрист Кваша высказался о ситуации. По его мнению, супруги станут торговаться и мериться силовым ресурсом.