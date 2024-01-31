Юрист Гукова заявила, что погашением кредитов умерших родственников станут заниматься страховщики

По словам юриста Ирины Гуковой, нередко в наследство люди получают не только имущество, но и долги покойного. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что если ранее финансовые организации могли не обращать внимание на страхование кредита и требовать выплат от родных умершего, то по новым правилам они смогут это проверить самостоятельно.

По мнению юриста, согласно изменениям в Закон РФ «О потребительском кредите (займе)», банки в таких случаях обязаны обращаться за долгами умерших в страховые компании.