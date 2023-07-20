Юрист Хаминский дал рекомендации застрявшим в Крыму путешественникам

Ситуация после подрыва Крымского моста в республике стала сложной. Кроме проблем со снабжением полуострова продуктами питания, топливом и медикаментами имеются требующие решения вопросы с застрявшими путешественниками. Юрист Александр Хаминский дал рекомендации, как им действовать в нынешних обстоятельствах. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, туристам следует обратиться в отель, где они жили, с просьбой временно предоставить жилье на безвозмездной основе.

Он уточнил, что при отъезде на приличное расстояние от места отдыха необходимо обратиться к местным властям с просьбой предоставить ночлег и горячую еду.

Юрист добавил, что при наличии среди туристов страдающих какими-то заболеваниями следует безотлагательно обратиться к врачу. Так, медики могут принять решение поместить часть семьи в стационар.