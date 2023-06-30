Юрист Хаминский объяснил последствия введения в России запретов на продажу алкогольных напитков

Депутаты нижней палаты парламента рассматривают возможность введения запрета на продажу алкогольных напитков в заведениях общепита, которые находятся в жилых домах. Юрист Александр Хаминский рассказал о последствиях введения дополнительных запретов в сфере алкогольной продажи алкоголя. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, пример из истории России, когда в 80-х годах люди покупали водку у таксистов, показал, что это приносит серьезный вред государству и создает риск для здоровья граждан, то есть водка могла оказаться «паленой».

Он подчеркнул, что такие запреты могут привести к массовому расцвету подпольного производства.

По мнению юриста, любые «неоправданные запреты» вернут Россию к тем временам и приведут к расцвету подпольного производства вино-водочной продукции и ее нелегальному распространению.

Хаминский пояснил, что направленность инициативы на защиту детей является благой, однако здесь нет прямой связи.

Он уточнил, что в рамках данной инициативы следует поднять требования к наливайкам.