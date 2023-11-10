Юрист Хаминский объяснил принципы изменения процедуры взыскания долгов по новому закону

Депутаты нижней палаты парламента приняли в первом чтении изменения в закон об исполнительном производстве, предуматривающие создание в банке данных отдельной категории сведений о должниках по алиментным обязательствам. Юрист Александр Хаминский рассказал, каким образом это окажет влияние на эффективность погашения задолженностей перед родителями, которые в одиночку воспитывают несовершеннолетних детей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, обеспечение беспрекословного исполнения родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей является одной из приоритетных задач государства.

Юрист добавил, что в связи с высоким уровнем цифровизации органов госвласти и достаточно развитого межведомственного взаимодействия есть возможность предложить эффективные механизмы решения данной проблемы. Так, это объединение информресурсов ФССП и соцфонда.

По его мнению, сложно сказать, что это нововведение даст родителям-взыскателям. При условии применения к злостным уклонистам более жестких мер это окажется несправедливым по отношению к матерям-одиночкам, чьи бывшие супруги или партнеры пока еще являются обычными неплательщиками.