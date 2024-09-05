Юрист Хаминский: победа в суде лишит Долину 112 млн руб.

Юрист Александр Хаминский рассказал о возможных последствиях иска Ларисы Долиной, которая пытается доказать недействительность сделки по продаже своей квартиры. Специалист считает, что даже при возвращении жилья с певицы возьмут солидную сумму, пишет RT .

Мошенники подставили Ларису Долину, вполне реально продав ее квартиру. Новой хозяйкой стала Полина Лурье, которая потратила миллионы и настаивает на том, что сделка была настоящей. Певица обратилась в суд, подав иск в Хамовнический суд столицы. Покупательница и бывшая звездная владелица планируют добиваться справедливости.

По словам юриста Хаминского, Лурье достаточно доказать добросовестность при заключении сделки. Возможно, будет заключена двусторонняя реституция, когда стороны должны вернуть все полученное по сделке.

«Даже если сделка будет признана недействительной и Лурье должна будет вернуть квартиру певице, то Лариса Долина обязана будет вернуть покупательнице полученные от нее 112 млн руб.», — заключил специалист.

Напомним, летом стало известно о продаже квартиры Долиной в Москве. Сама певица и ее представители об объявлении не знали. Жилье быстро ушло с молотка молодой паре. Полагают, что с этим поработали опытные мошенники. После подачи иска Долина столкнулась с угрозами, сообщал Mash. Звезда запросила госзащиту.

Ранее сообщалось, что адвокат Жорин назвал нулевыми шансы Долиной победить в суде за квартиру.