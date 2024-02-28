Юрист Хаминский считает ненужной идею смягчения наказания за неоплаченную парковку

В нижнюю палату парламента планируется внести законопроект, который дает автоводителям возможность оплатить штраф за неоплаченную парковку со скидкой в 50%, если оштрафованный уложился в 20 дней с момента вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. По словам юриста Александра Хаминского, эта инициатива имеет немного популистский характер. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что скидка на наказание больше напоминает средневековую индульгенцию, то есть административный арест просто выкупается.

По мнению юриста, данная новелла также противоречит общим принципам административного правоприменения, то есть введение в практику скидки станет стимулировать граждан нарушать правила дорожного движения.

Он отметил, что в КоАП РФ уже прописаны основания для смягчения ответственности.