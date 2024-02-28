Юрист Хаминский считает ненужной идею смягчения наказания за неоплаченную парковку
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В нижнюю палату парламента планируется внести законопроект, который дает автоводителям возможность оплатить штраф за неоплаченную парковку со скидкой в 50%, если оштрафованный уложился в 20 дней с момента вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. По словам юриста Александра Хаминского, эта инициатива имеет немного популистский характер. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что скидка на наказание больше напоминает средневековую индульгенцию, то есть административный арест просто выкупается.
По мнению юриста, данная новелла также противоречит общим принципам административного правоприменения, то есть введение в практику скидки станет стимулировать граждан нарушать правила дорожного движения.
Он отметил, что в КоАП РФ уже прописаны основания для смягчения ответственности.