Юрист Хаминский считает необходимостью доработку законопроекта о признании гражданских браков официальными

По словам юриста Александра Хаминского, внесение изменений в законодательство, которые позволяют в некоторых случаях признавать гражданские браки в качестве официальных, видится не только своевременным, но и необходимым в актуальных условиях. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что прежде всего это касается социальных и имущественных гарантий людей, чьи близкие погибли в зоне спецоперации.

По мнению эксперта, законопроект требует доработки, поскольку в нем нет прямого отнесения дел о признании брака заключенным к делам особого производства, а также необходимо уточнение решения спора о праве.

Он уточнил, что в проекте отсутствуют критерии, по которым суд станет устанавливать наличие между гражданами отношений аналогичных законному браку.