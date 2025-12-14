Юрист Хаминский: сруб елки грозит штрафом до 500 тысяч рублей

В интервью РИА Новости юрист из Подмосковья Александр Хаминский предупредил , что незаконная вырубка елки может привести к уголовной ответственности. Нарушителям грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Юрист также подчеркнул, что за самовольный сруб елок с использованием различных технических средств в лесопарковом зеленом поясе предусмотрены более строгие санкции. В таких случаях граждане могут быть оштрафованы на сумму до 5 тысяч рублей, а также обязаны будут вернуть незаконно срубленную елку. Для юридических лиц наказание будет значительно строже — штраф может достигать до 500 тысяч рублей.

«Если ущерб от самовольной вырубки елки будет признан незначительным, правонарушителя ждет административное наказание, которое повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, а на юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей», — рассказал Хаминский.

Если экологический ущерб значителен, наступает уголовная ответственность, отметил юрист. Поэтому стоит несколько раз подумать, стоит ли Новый год в живой елкой того, чтобы потом пару следующих лет просидеть в тюрьме.

«В таком случае штраф уже может составить до 500 тысяч рублей. Кроме того, можно уже и получить наказание в виде реального лишения свободы на срок до двух лет», — заключил Хаминский.

Ранее сообщалось, что штормовой ветер повалил новогоднюю елку на Тверском бульваре в Москве.