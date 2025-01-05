Юрист Яковлева назвала штрафы за нарушение ПДД, выросшие с 1 января

С 1 января 2025 года штрафы за распространенные нарушения правил дорожного движения стали больше примерно в полтора раза, сообщила агентству «Прайм» Мария Яковлева, руководитель Юридической группы «Яковлев и Партнёры».

Также в пассиве автолюбителей, как отметила собеседник журналистов, сокращение скидки за быструю оплату с 50% до 25%.

«Повышение штрафов давно ожидалось из-за инфляции, но более строгие условия оплаты могут усилить финансовое давление на водителей», — пояснила юрист.

Собеседница агентства обратила внимание на то, что штрафы за серьёзные нарушения, такие как дорожно-транспортные происшествия и вождение в нетрезвом виде, значительно увеличились.

Также был повышен штраф за превышение скорости на 20–40 километров в час. Теперь он составляет 750 рублей, а при быстрой оплате со скидкой — 562,5 рубля (ранее — 250 рублей).

«Основной акцент сделан на борьбу с превышением скорости, которое составляет более 70% всех нарушений ПДД», — заключила юрист.

Ранее сообщалось о том, что с 1 января московские пенсионеры начнут получать повышенную соцдоплату.