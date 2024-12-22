С 1 января московские пенсионеры начнут получать повышенную соцдоплату

С 1 января в Москве вырастет социальная доплата к пенсии. Об этом со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмилу Гусеву сообщает РИА Новости.

Индексация на 5,5% запланирована 1 января 2025 года.

Уточняется, что планируется повысить не саму пенсию, а региональную доплату к ней.

Неработающие пенсионеры, постоянно проживающие в Москве менее 10 лет, ежемесячно будут получать 17 897 рублей ежемесячно, остальным будут платить по 25 850 рублей в месяц.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме предложили выплачивать пенсионерам ко дню рождения 13-ю пенсию.