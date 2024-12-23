Психолог Дугенцова перечислила правила качественного отдыха на новогодних каникулах

Предстоящие новогодние каникулы продлятся целых 11 дней – с 29 декабря по 8 января – и большинство жителей России, которым не нужно будет работать на праздниках, планируют в эти дни хорошо отдохнуть. По словам психолога Дарьи Дугенцовой, для качественного отдыха необходимо заниматься любимыми делами и отказаться от вещей, вызывающих перевозбуждение и «высасывающих энергию». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что качественный отдых должен быть без телефона, без компьютеров, без игровых приставок и других гаджетов. Желательно заняться какими-нибудь активностями, которые ему нравятся, а также порисовать, почитать книгу.

По мнению эксперта, идеальным способом станет проведение одной половины новогодних каникул дома, а другую - где-то снаружи, в этом отношении следует держать некий баланс.

Ранее сообщалось, что почти 50% россиян хотят отдохнуть в Старый Новый год.