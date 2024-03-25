Юрист Канноева сообщила о скорых изменениях в правилах сдачи экзамена на водительские права

С наступлением апреля будут изменены правила сдачи экзамена на водительские права в ГИБДД – часть экзамена упростится, а другая станет сложнее. Соответствующее заявление сделала юрист Анна Канноева в беседе с информационным агентством «Прайм» .

Эксперт заявила, что экзамен станет на порядок проще благодаря увеличению количества допустимых штрафных баллов до 7. Будет также упрощено упражнение с разворотом в ограниченном пространстве, так как теперь сдаваться оно будет в коридоре на 7 метров вместо 5. На экзаменах также теперь будет сможет присутствовать представитель автошколы, что по мнению Канноевой, может помочь ученикам не нервничать.

В то же время, срок между попытками сдачи экзамена будет увеличен, что сделает получение прав более сложным, предупредила она. Эксперт объяснила, что при провале 3 попыток, последующие попытки станут доступны лишь после 9 месяцев вместо полугода. Юрист выразила мнение, что за такой период ученики могут потерять часть навыков, что приведет к вынужденным урокам с инструкторами.

Канноева также сообщила о том, что вводится запрет на год допуска к сдаче экзаменов тем гражданам, что были подвержены административному наказанию за пьяное вождение и невыполнение требований о прохождении медицинского осмотра.