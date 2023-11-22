Юрист Карабанов заявил, что в России отсутствует практика по защите покупателей онлайн-курсов
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Депутатами нижней палаты парламента предложено внести поправки в Закон РФ «О защите прав потребителей», подразумевающие право граждан требовать возврат средств за некачественные услуги онлайн-коучей. По словам адвоката Александра Карабанова, принятие законопроекта, обязующего авторов онлайн-курсов по личностному росту и бизнес-тренингов возвращать покупателям финансы за оказание некачественных услуг, приведет к появлению немалого числа «спорных историй». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что качество образовательного продукта трудно определять едиными ГОСТами, спорных историй по этому поводу будет много.
По мнению юриста, многие потребители курсов по личностному развитию и бизнес-росту нередко полагают, что тренер должен сотворить чудо, что изначально ошибочно.