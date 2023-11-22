Юрист Карабанов заявил, что в России отсутствует практика по защите покупателей онлайн-курсов

Депутатами нижней палаты парламента предложено внести поправки в Закон РФ «О защите прав потребителей», подразумевающие право граждан требовать возврат средств за некачественные услуги онлайн-коучей. По словам адвоката Александра Карабанова, принятие законопроекта, обязующего авторов онлайн-курсов по личностному росту и бизнес-тренингов возвращать покупателям финансы за оказание некачественных услуг, приведет к появлению немалого числа «спорных историй». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что качество образовательного продукта трудно определять едиными ГОСТами, спорных историй по этому поводу будет много.

По мнению юриста, многие потребители курсов по личностному развитию и бизнес-росту нередко полагают, что тренер должен сотворить чудо, что изначально ошибочно.