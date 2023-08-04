Юрист Кофанов назвал причины невозможности сокращения рабочего дня из-за жары

По словам юриста по трудовому праву Дмитрия Кофанова, идея сокращения рабочих часов на фоне погодных условий подходит не каждому субъекту РФ и не всем профессиям. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что впервые такая инициатива прозвучала еще 13 лет назад, однако со временем данное требование сошло на нет.

По мнению эксперта, для реализации такой меры необходимо время, к тому же это касается не офисных работников, где имеются кондиционеры, а тех, кому по работе приходится находиться в помещении с высокой температурой.

Он добавил, для того чтобы реализовать такую меру, нужно время. Более того, по его словам, далеко не все правильно понимают ее суть.

Юрист также уточнил, что в России климат является переменчивым, поэтому такое правило не станет действовать в полную силу.