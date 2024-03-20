Юрист Коровина перечислила способы быстро закрыть ипотеку

По словам юриста Дарьи Коровиной, для быстрого погашения ипотечного кредит нужно вкладывать все премии и дополнительный доход на досрочные платежи. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что во избежание переплаты в размере 400% за 20 лет, следует сокращать срок кредита, а не ежемесячные платежи. Кроме того, можно вернуть 260 тыс. один раз при покупке недвижимости при условии, что работодатель платит НДФЛ.

По мнению юриста, также существует еще один метод весьма снизить срок ипотечного кредита — это возврат уплаченных процентов банку в размере 390 тыс. рублей, при этом в случае покупки квартиры в браке данную сумму можно вернуть дважды — мужу и жене.

Она подчеркнула, что таким образом набирается сумма в размере около миллиона рублей для досрочного погашения кредита.