Юрист Краснов назвал способы поведения при отказе банком в получении кредита
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В настоящее время обращение за кредитом в банк является обычной практикой для многих людей. При этом наличие негативной кредитной истории или иных факторов может стать причиной отказа в получении необходимой финансовой поддержки. Юрист Дмитрий Краснов рассказал, каким образом можно добиться получения кредита в случае отказа. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, при отсутствии четко сформулированной причины отказа следует обратиться в банк за разъяснениями.
Юрист добавил, что ими могут служить закредитованность, возраст, неплатежеспособность, уровень зарплаты.
По его мнению, при несогласии с аргументами банка можно обжаловать данное решение в суде.