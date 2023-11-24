Юрист Краснов назвал способы поведения при отказе банком в получении кредита

В настоящее время обращение за кредитом в банк является обычной практикой для многих людей. При этом наличие негативной кредитной истории или иных факторов может стать причиной отказа в получении необходимой финансовой поддержки. Юрист Дмитрий Краснов рассказал, каким образом можно добиться получения кредита в случае отказа. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.