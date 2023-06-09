Юрист Краснов рассказал о вероятности искусственного интеллекта быть судьей
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В Рязани недавно впервые было возбуждено дело посредством нейросети без какого-то участия человека. Почетный адвокат РФ Дмитрий Краснов пояснил, не заменит ли искусственный интеллект в будущем судебную систему. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, нейросеть сможет заменить бесконечно повторяющиеся типичные задачи судебных приставов.
Юрист уточнил, что нужно учитывать еще тот фактор, что любое гражданское или уголовное дело имеет свои особенности, и многое машине недоступно.
Краснов также пояснил, что в случае вынесения решения искусственным интеллектом и несогласии с ними людей действия могут быть по-прежнему обжалованы в суд, где будут находиться реальные люди.
По его мнению, в настоящее время адвокатов и судей заменить невозможно, тем более пока нейросеть не может действовать самостоятельно.