Юрист Краснов рассказал о вероятности искусственного интеллекта быть судьей

В Рязани недавно впервые было возбуждено дело посредством нейросети без какого-то участия человека. Почетный адвокат РФ Дмитрий Краснов пояснил, не заменит ли искусственный интеллект в будущем судебную систему. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, нейросеть сможет заменить бесконечно повторяющиеся типичные задачи судебных приставов.

Юрист уточнил, что нужно учитывать еще тот фактор, что любое гражданское или уголовное дело имеет свои особенности, и многое машине недоступно.

Краснов также пояснил, что в случае вынесения решения искусственным интеллектом и несогласии с ними людей действия могут быть по-прежнему обжалованы в суд, где будут находиться реальные люди.

По его мнению, в настоящее время адвокатов и судей заменить невозможно, тем более пока нейросеть не может действовать самостоятельно.