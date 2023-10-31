Юрист Кудряшов перечисли методы засудить человека за словесные оскорбления

По словам адвоката Константина Кудряшова, засудить гражданина за словесные оскорбления можно, если удалось зафиксировать брань на аудио- или видеоаппаратуру или с помощью использования свидетельских показаний. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что очевидцы перепалки могут и не пожелать «тратить рабочий день на явку в суд».

По мнению юриста, для того чтобы составить иск нужно знать фамилию, имя и отчество, а также адрес обидчика, а для их установления следует сразу вызвать на место происшествия сотрудников правопорядка, которые возьмут со всех участников событий объяснения.

Он пояснил, что так у потерпевшего будут в наличии доказательства инцидента, данные оппонента и свидетелей.