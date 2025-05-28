Юрист Кузнецов назвал способы избежать сноса частного дома

Местные власти могут потребовать через суд снести жилой дом или иную постройку на частном земельном участке, если их возвели с нарушением федеральных и региональных градостроительных норм. Значительное число подобных дел сегодня рассматривается в Новой Москве. Адвокат Денис Кузнецов рассказал о способах избежать сноса частного дома и причинах, по которым столичные власти относятся к жилым строениям лояльнее, чем к коммерческим. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, строительные нормы и правила распространяются на любые постройки – как на жилой дом на участке под ИЖС, так и на коммерческий склад. На федеральном уровне они регулируются Градостроительным кодексом РФ, а на региональном — местными нормативными актами, устанавливающими обязанность соблюдать архитектурный облик и прочее. Поэтому перед приобретением участка или в начале строительства нужно заказывать градостроительный план земельного участка, где представлена вся информация по земельному участку.

Юрист подчеркнул, что в суде собственнику главное доказать, что он построил свой дом добросовестно и что в момент строительства он не знал и не мог знать об ограничениях, то есть он мог уже построить дом, и только после этого в документах градостроительного планирования или в ЕГРН на его участок появилось обременение. Особенно это важно на территории Новой Москвы.

По его мнению, в целом решать проблему несоответствия постройки строительным нормам собственникам приходится в любом случае. Например, дом, расположенный в охранной зоне газопровода, рано или поздно потребуют снести, и тогда владельцу участка нужно будет сначала подтвердить право собственности на недвижимость через суд и доказать, что здание построили добросовестно, а после — предпринять меры по сохранению постройки. Таким же образом от сноса можно защитить и жилой дом, содержащий признаки многоквартирного — это если в нем имеется ряд кухонь, отдельные входы и прочие признаки обособленного помещения.

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