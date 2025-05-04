Юрист Пономарева: мойка автомобиля на даче обернется штрафом до 5 тыс руб

Юрист Елена Пономарева, специалист в области права, сообщила в беседе с агентством «Прайм», что мыть автомобиль можно только в специально оборудованных местах, таких как автомойки. Если вы решите помыть машину на своей даче, вас могут оштрафовать.

В случае привлечения к ответственности по статье 8.6 КоАП за причинение вреда землям, размер штрафа составит от 3000 до 5000 руб. За нарушение правил мойки автомобиля на берегу водоёма предусмотрен штраф в размере от 3000 до 4500 руб (статья 8.42 КоАП).

«Могут привлечь к ответственности за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП). Может быть вынесено предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей», — рассказала эксперт.

В некоторых регионах могут быть предусмотрены штрафы за мойку автомобиля в неположенном месте. Например, в Московской области размер штрафа составляет от 3000 до 5000 руб.

Пономарева добавила, что российское законодательство не предусматривает наказание за очистку фар, стёкол и регистрационных знаков с помощью тряпки. Это не считается полноценной мойкой, поэтому штраф за такое действие не предусмотрен.

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